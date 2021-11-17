17 Kasım 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ: Transfer takasla bitecek! Edin Visca...

Yaz transfer döneminde büyük bir transfer operasyonu yapan Trabzonspor, ligde 12 maça çıktı ve 9 galibiyet, 3 beraberlik alarak 30 puanla namağlup liderlik koltuğuna oturdu. Bordo-mavililer, devre arasında da yapacağı takviyelerle birlikte şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Fırtına Başakşehir'in yıldızı Edin Visca için devreye girerken, transferi takasla bitirecek. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

TRABZONSPOR HABERLERİ: Transfer takasla bitecek! Edin Visca...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 Giriş Tarihi: 17.11.2021

Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasına daha uzun süre olmasına rağmen Trabzonspor şimdiden eksik bölgeler için girişimlere hız verdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Transfer takasla bitecek! Edin Visca...

Transferde öncelikli bölgelerden birisi de sağ kanat. Gervinho'nun sezonu kapatması nedeniyle bu bölgeye deneyimli bir isim isteyen teknik direktör Abdullah Avcı'nın gönlündeki isim ise eski öğrencisi Edin Visca.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Transfer takasla bitecek! Edin Visca...

Avcı'nın gönlünden bunlar geçerken, Visca transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Her fırsatta hocası Abdullah Avcı ile çalışmak istediğini söyleyen, bu düşüncesine açık bir şekilde dile getiren Edin Visca, Başakşehir yönetiminden ara transfer döneminde takımdan ayrılmak için izin istedi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Transfer takasla bitecek! Edin Visca...

Trabzonspor ile görüştüğünü söyleyen Visca'ya daha önce izin vermeyen İstanbul ekibinin Boşnak kanat oyuncusunun kararlı tutuma karşısında yumuşadığı öne sürüldü. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Başakşehir yönetiminin de Visca'ya karşılık Fırtına'nın ele avuca sığmaz ismi Yusuf Sarı'yı talep ettiklerini dile getirdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Transfer takasla bitecek! Edin Visca...

A Milli Takıma da seçilen Yusuf'un gitmesine bordo-mavili kurmayların sıcak baktığı, bu müthiş takasın önümüzdeki günlerde resmiyete döküleceği ifade edildi. 2020 yılından bu yana Trabzonspor formasını giyen 22 yaşındaki Yusuf Sarı'nın sezon sonunda sözleşmesi bitiyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Transfer takasla bitecek! Edin Visca...

Bu sezon 9 lig maçında 282 dakikada görev yapan genç kanat oyuncusu 1 gol kaydetti. 31 yaşında olan Edin Visca ise bu sezon Başakşehir'de 12 lig maçına çıktı, 2 gol attı, 8 de asist yaptı.

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