TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'ya Gaziantep FK maçı öncesi Bruno Peres'ten iyi haber!
Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor, ligin 13. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde bu maçın hazırlıklarına devam eden Fırtına'ya, takımın yıldız oyuncularından Bruno Peres'ten iyi haber geldi. Brezilyalı yıldız takımla çalışmalara başladı. İşte detaylar...
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını 2 günlük iznin ardından sürdürdü.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde milli oyunculardan yoksun yapılan antrenmana tedavileri devam eden Koita ve Hüseyin Türkmen ile hasta olan Salih Kavrazlı da katılmadı.
Milli takım kamplarında bulunan futbolculardan Trondsen, Siopis ve Cornelius'un bu akşam, Hamsik'in yarın, Bakasetas, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Berat Özdemir'in cuma günü takıma katılacağı belirtildi. Sakatlığı sona eren Peres, takımla çalışmalara başladı.
Antrenmanda hız ve dar alanda pas çalışması yapıldı. Son bölümde ise çift kale maç oynandı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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