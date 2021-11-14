TRABZONSPOR HABERLERİ - Djaniny belirsizliği! Özür bekliyorlar

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un Yeşil Burun Adalı futbolcusu Djaniny'nin ülkesiyle yaşadığı sorun sürüyor. Son olarak geçtiğimiz mart ayında milli takıma çağrılan tecrübeli oyuncu, kişisel nedenlerde dolayı kadrodan çıkarılmıştı. O tarihten bu yana milli davet almayan Djaniny'nin, Yeşi Burun Adaları Milli Takım Antrenörü Bubista'dan özür dilerse geri dönebileceği öne sürüldü.

Trabzonspor'un Yeşil Burun Adalı forveti Djaniny'nin ülkesiyle yaşadığı problem devam ediyor.

Tecrübeli forvet, son olarak 28 Mart 2021'de ülkesinin mill takımına davet edilmiş ancak kişisel sebeplerden ötürü kadrodan çıkarılmıştı. 8 aylık süre zarfında milli takımdan davet alamayan Djaniny'nin yaşadığı sorun çözüme kavuşmadı.

Afrika Kupası öncesi Djaniny'nin, Yeşil Burun Adaları takımının antrenörü Bubista ile görüşebilme ihtimalinin olduğu ve özür dilerse geri dönebileceği gelen bilgiler arasında.

Djaniny eğer Afrika Kupası Elemeleri'ne katılırsa Trabzonspor'da 4 maçı kaçırmış olacak.

Öte yandan Djaniny, Yeşil Burun Adaları'nın en değerli oyuncusu konumunda yer alıyor.

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