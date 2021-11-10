10 Kasım 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da tüm planlar değişti! Edgar Ie ve Djaniny...

Süper Lig'de ilk 12 hafta sonunda topladığı 30 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor'da tek hedef şampiyomluk. Devre arası için transfer çalışmalarını sürdüren Bordo-Mavililer Afrika Kupası nedeniyle Edgar Ie ve Djaniny'den 1 ay boyunca faydalanamayacak. Teknik direktör Abdullah Avcı da transfer hedeflerini bu yönde belirledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’da tüm planlar değişti! Edgar Ie ve Djaniny...
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Giriş Tarihi: 10.11.2021

Trabzonspor'un Gineli stoperi Edgar Ie ve Yeşil Burun Adalı golcüsü Djaniny, Afrika Kupası'nda ülkelerinin milli takım formalarını giyecekler.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’da tüm planlar değişti! Edgar Ie ve Djaniny...

Bu nedenle bordo-mavililer, iki futbolcusundan 1 ay süreyle yararlanamama durumuyla karşı karşıya. Teknik direktör Abdullah Avcı da ara transfer dönemi için yapılan çalışmaları Edgar ve Djaniny üzerinden şekillendirdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’da tüm planlar değişti! Edgar Ie ve Djaniny...

Deneyimli hocanın yönetimden savunma ve forvete takviye istediği belirtildi. Afrika Kupası 9 Ocak 2022 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2022'de oynanacak final maçıyla son bulacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’da tüm planlar değişti! Edgar Ie ve Djaniny...

DÖRT FUTBOLCU TAKIMA DÖNÜYOR
Lider Trabzonspor, lige verilen milli arada yaralarını sarıyor. Karadeniz ekibinde Gaziantep FK mücadelesinde cezasını dolduran Edgar Ie'nin yanı sıra tedavileri devam eden Peres, Koita ve Hüseyin takıma dönecek.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’da tüm planlar değişti! Edgar Ie ve Djaniny...

Bordo-mavililerin Gaziantep FK maçına cezalı Uğurcan Çakır ile sağ diz ön çapraz bağları kopan Gervinho ve 3-4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Bakasetas dışında tam kadro ile çıkması bekleniyor.

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