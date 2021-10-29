29 Ekim 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Fırtına hata istemiyor! İşte Trabzonspor'un Rizespor maçı ilk 11'i

Fırtına hata istemiyor! İşte Trabzonspor’un Rizespor maçı ilk 11’i
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 29.10.2021

Süper Lig'in 11. haftasında lider Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. İşte Trabzonspor-Rizespor maçının muhtemel 11'leri ve iki takıma dair tüm detaylar... (TS spor haberleri)

Süper Lig'de 24 puanla lider olan Trabzonspor bugün komşunu Çaykur Rize'yi konuk edecek. Abdullah Avcı ile rekor bırakmayan Fırtına, 3 puan alarak hem zirvedeki yerini iyice sağlamlaştırmak hem de yakaladığı muhteşem seriyi devam ettirmek istiyor. Fotomaç'ın derlediği habere göre teknik direktör Abdullah Avcı, takımının rehavete kapılmamasına yönelik uyarılarda bulundu. Futbolcuları ile dün de bir toplantı gerçekleştiren başarılı çalıştırıcı, şu an son sırada bulunan Çaykur Rizespor'un bir toparlanma sürecinde olduğunu ve buraya kazanmak için geleceklerini söyledi. Avcı, saha içerisinde oyun disiplinine bağlı kalmaları gerektiğini belirterek, "Oynamadan bir maçı kazanmak mümkün değil. Sahaya çıkıp en iyi yaptığımız işi yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

4'TE 4 YAPMA ŞANSI BULUNUYOR

Abdullah Avcı öğrencilerine her maç olduğu gibi bu maça da aynı ciddiyetle oynamaları ve oyun planından kopmamaları gerektiğini anlatarak, rakibin içinde bulunduğu durumun kendilerini yanıltmaması gerektiğini vurguladı. Bu arada Çaykur Rizespor'u ağırlayacak Trabzonspor, galip gelerek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha geçmek istiyor. Bunun yanı sıra bordomavililer, Karadeniz derbisini kazanması halinde bu sezon bir ilki başaracak. İkinci kez üst üste üç karşılaşmayı kayıpsız geçen Fırtına, Rize'yi yenmesi halinde ilk kez üst üste dört maçını kazanmış olacak. Bordo-mavililer ligdeki en uzun galibiyet serisini son olarak geçen sezonun 19 ile 25. hafta arasında elde etmişti.

İŞTE TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, İsmail, Berat, Siopis, Hamsik, Gervinho, Abdülkadir Ömüri Cornelius

Rizespor: Gökhan, Dabo, Selim, Holmen, Cemali, Phiri, Boldrin, Baiano, Bolasie, Umar, Pohjanpalo
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