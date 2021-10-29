29 Ekim 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
4'TE 4 YAPMA ŞANSI BULUNUYOR
Abdullah Avcı öğrencilerine her maç olduğu gibi bu maça da aynı ciddiyetle oynamaları ve oyun planından kopmamaları gerektiğini anlatarak, rakibin içinde bulunduğu durumun kendilerini yanıltmaması gerektiğini vurguladı. Bu arada Çaykur Rizespor'u ağırlayacak Trabzonspor, galip gelerek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha geçmek istiyor. Bunun yanı sıra bordomavililer, Karadeniz derbisini kazanması halinde bu sezon bir ilki başaracak. İkinci kez üst üste üç karşılaşmayı kayıpsız geçen Fırtına, Rize'yi yenmesi halinde ilk kez üst üste dört maçını kazanmış olacak. Bordo-mavililer ligdeki en uzun galibiyet serisini son olarak geçen sezonun 19 ile 25. hafta arasında elde etmişti.
İŞTE TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, İsmail, Berat, Siopis, Hamsik, Gervinho, Abdülkadir Ömüri Cornelius
Rizespor: Gökhan, Dabo, Selim, Holmen, Cemali, Phiri, Boldrin, Baiano, Bolasie, Umar, Pohjanpalo
Fırtına hata istemiyor! İşte Trabzonspor'un Rizespor maçı ilk 11'i
Süper Lig'in 11. haftasında lider Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. İşte Trabzonspor-Rizespor maçının muhtemel 11'leri ve iki takıma dair tüm detaylar... (TS spor haberleri)
Süper Lig'de 24 puanla lider olan Trabzonspor bugün komşunu Çaykur Rize'yi konuk edecek. Abdullah Avcı ile rekor bırakmayan Fırtına, 3 puan alarak hem zirvedeki yerini iyice sağlamlaştırmak hem de yakaladığı muhteşem seriyi devam ettirmek istiyor. Fotomaç'ın derlediği habere göre teknik direktör Abdullah Avcı, takımının rehavete kapılmamasına yönelik uyarılarda bulundu. Futbolcuları ile dün de bir toplantı gerçekleştiren başarılı çalıştırıcı, şu an son sırada bulunan Çaykur Rizespor'un bir toparlanma sürecinde olduğunu ve buraya kazanmak için geleceklerini söyledi. Avcı, saha içerisinde oyun disiplinine bağlı kalmaları gerektiğini belirterek, "Oynamadan bir maçı kazanmak mümkün değil. Sahaya çıkıp en iyi yaptığımız işi yapmalıyız" ifadelerini kullandı.
4'TE 4 YAPMA ŞANSI BULUNUYOR
Abdullah Avcı öğrencilerine her maç olduğu gibi bu maça da aynı ciddiyetle oynamaları ve oyun planından kopmamaları gerektiğini anlatarak, rakibin içinde bulunduğu durumun kendilerini yanıltmaması gerektiğini vurguladı. Bu arada Çaykur Rizespor'u ağırlayacak Trabzonspor, galip gelerek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha geçmek istiyor. Bunun yanı sıra bordomavililer, Karadeniz derbisini kazanması halinde bu sezon bir ilki başaracak. İkinci kez üst üste üç karşılaşmayı kayıpsız geçen Fırtına, Rize'yi yenmesi halinde ilk kez üst üste dört maçını kazanmış olacak. Bordo-mavililer ligdeki en uzun galibiyet serisini son olarak geçen sezonun 19 ile 25. hafta arasında elde etmişti.
İŞTE TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, İsmail, Berat, Siopis, Hamsik, Gervinho, Abdülkadir Ömüri Cornelius
Rizespor: Gökhan, Dabo, Selim, Holmen, Cemali, Phiri, Boldrin, Baiano, Bolasie, Umar, Pohjanpalo
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...