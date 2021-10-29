29 Ekim 2021, Cuma
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Trabzonspor - Rizespor maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
Trabzonspor - Rizespor maçı CANLI (Trabzonspor maçı canlı izle)
Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Rizespor'u konuk ediyor. Zorlu Trabzonspor-Rizespor karşılaşmasının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
Trabzonspor Süper Lig'in 11. haftasında evinde Rizespor'u konuk ediyor. Trabzonspor-Rizespor mücadelesinin canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Rizespor maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇININ 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan - Dorukhan, Edgar, Hugo, Trondsen - Berat, Siopis, Hamsik - Abdülkadir Ömür, Gervinho - Djaniny
Rizespor: Gökhan Akkan, Fabricio, Holmen, Selim Ay, Cemali, Sabo, Djokovic, Boldrin, Bolasie, Aminu, Pohjanpalo
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