26 Ekim 2021, Salı

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına fark yarattı! Kulübün kasası doldu

Fırtına fark yarattı! Kulübün kasası doldu
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 24.10.2021 Giriş Tarihi: 24.10.2021

Süper Lig'e bomba gibi giriş yapan ve liderliğini sürdüren Trabzonspor'da sergilenen futbol göz doldururken elde edilen başarılı sonuçlardan kulübün kasasına 23 milyon 100 bin lira gelir elde edildi. İşte detaylar... (TS spor haberleri)

Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan Trabzonspor, ligde oynadığı 10 karşılaşmada henüz yenilgi yüzü görmedi.

Karadeniz Gazetesi'nin derlediği habere göre oynadığı karşılaşmaların 7'sinde galibiyetle, 3'ünden de beraberlikle ayrılan bordo mavililer, galibiyet ve beraberlik başına aldığı parayla ise adeta kasasını doldurmaya devam etti.

Galibiyet başına 2 milyon 700 bin lira alan Trabzonspor, beraberlik için ise 1 milyon 400 bin lira gelir elde etti.

7 galibiyette 18 milyon 900 bin lira elde eden bordo mavililer, 3 galibiyete de 4 milyon 400 bin lira alarak toplamda 23 milyon 100 bin lirayı kasasına koydu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Uğurcan kararını verdi! Transfer mi olacak? Uğurcan kararını verdi! Transfer mi olacak?
Fırtına’nın yıldızına La Liga ve Serie A’dan kanca! Fırtına'nın yıldızına La Liga ve Serie A'dan kanca!
Fırtına’da Rizespor maçı hazırlıkları başladı! Fırtına'da Rizespor maçı hazırlıkları başladı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör