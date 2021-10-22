22 Ekim 2021, Cuma

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SON DAKİKA: Trabzonspor'un Göztepe maçı kafilesi açıklandı! 6 isim kadroda yok

Trabzonspor’un Göztepe maçı kafilesi açıklandı! 6 isim kadroda yok
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Giriş Tarihi: 22.10.2021

Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe deplasmanına konuk olacak Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı. Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Nwakaeme, Bruno Peres, Trondsen, Abdülkadir Parmak, Fode Koita ve Yunus Mallı kafilede yer almazken, Marek Hamsik, Andreas Cornelius ve Abdülkadir Ömür kadroya alındı.

Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe deplasmanına konuk olacak Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı. Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Nwakaeme, Bruno Peres, Trondsen, Abdülkadir Parmak, Fode Koita ve Yunus Mallı kafilede yer almazken, Marek Hamsik, Andreas Cornelius ve Abdülkadir Ömür kadroya alındı.

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