03 Ekim 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Edgar'dan Kayserispor-Trabzonspor maçında müthiş istatistik!

Edgar’dan müthiş istatistik!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 03.10.2021

Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor'a konuk olan Trabzonspor, sahadan 2-1 galibiyetle ayrılırken bordo-mavililerde Edgar IE'nin performansı parmak ısırttı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Fotomaç'ın haberine göre; Fırtına'nın vazgeçilmezler isimlerinden Edgar Ie, dün müthiş bir performans sergiledi. 55 kez topla buluşan Portekizli stoper, yüzde 88 pas isabetiyle oynadı. Edgar, girdiği 5 ikili mücadelenin tamamını kazanırken, 3 kez çıktığı hava toplarının da tümünden üstün ayrıldı.

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