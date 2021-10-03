Edgar'dan Kayserispor-Trabzonspor maçında müthiş istatistik!

Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor'a konuk olan Trabzonspor, sahadan 2-1 galibiyetle ayrılırken bordo-mavililerde Edgar IE'nin performansı parmak ısırttı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Fotomaç'ın haberine göre; Fırtına'nın vazgeçilmezler isimlerinden Edgar Ie, dün müthiş bir performans sergiledi. 55 kez topla buluşan Portekizli stoper, yüzde 88 pas isabetiyle oynadı. Edgar, girdiği 5 ikili mücadelenin tamamını kazanırken, 3 kez çıktığı hava toplarının da tümünden üstün ayrıldı.

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