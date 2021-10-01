01 Ekim 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonsporlu Cornelius'tan çifte hedef!

Cornelius’tan çifte hedef!
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Giriş Tarihi: 01.10.2021

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Cornelius gol serisine Kayseri'de de devam etmek istiyor. Bordo-mavililerde son 2 maçta 2 gol kaydededen Danimarkalı forvet üst üste 3 maçta gol atıp 2017'den sonra ilk böyle bir seriyi yaşamak istiyor. (TS spor haberleri)

Yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Trabzonspor'da tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılıyor. Fotomaç'ın haberine göre Konyaspor ve Alanyaspor maçlarında birer gol atan Cornelius, Kayserispor filelerini sarsması halinde 3 maçlık bir gol serisi yakalamış olacak. 28 yaşındaki santrfor bu başarıyı en son 2017'de Kopenhag forması altında yaşamıştı. Süper Lig'de ilk on birde başladığı 4 maçta 3 gol sevinci yaşayan 1.93'lük kule, galibiyet sevinci yaşayamadı. Tecrübeli futbolcu, bordo-mavili forma altında bu kez hem gol hem de galibiyet sevinci yaşamayı hedefliyor.
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