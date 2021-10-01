01 Ekim 2021, Cuma

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TRABZONSPOR HABERLERİ - Marek Hamsik istatistikleriyle fark yaratıyor (Spor haberleri)

Fırtına’nın dinamosu Hamsik! Son 4 maçta...
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Giriş Tarihi: 01.10.2021

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Marek Hamsik sergilediği futbolla göz doldurmaya devam ediyor. Bordo-mavililerde son 4 maçta 50 km'nin üzerinde koşan Slovak yıldız hem koşu da hem de isabetli pas yüzdesinde ilk 5 içinde yer alan tek oyuncu oldu. (TS spor haberleri)

Karadeniz devinin sezon başında flaş bir şekilde kadrosuna kattığı Marek Hamsik, bu sezon 7 Süper lig ve 4 Avrupa maçının tamamında forma giydi. Fotomaç'ın haberine göre 34 yaşındaki dünyaca ünlü orta saha, 7 maçta 985 dakika sahada kalarak takımın en istikrarlı isimlerinden oldu. 1.83 boyundaki futbolcunun özellikle ligde son 4 haftadaki performansı daha da dikkat çekici oldu. Yaşına rağmen son 4 haftada takımın en çok koşan ismi olmayı başaran Slovak yıldız, ortalama 12 bin 500 metre ile toplamda 4 haftada 50 kilometrenin üzerine çıkmayı başardı.

İLK 5'TE YER ALAN TEK FUTBOLCU

Hamsik koşu mesafelerinde gençlere adeta taş çıkartırken, "Yaşlı futbolcu" algısını da kökünden değiştirmeyi başardı. Tecrübe abidesinin koşu mesafeleri dışında dikkat çeken en önemli özelliği ise isabetli pas yüzdesi ve kilit pas oranındaki yüksek rakamları oldu. Slovak orta saha yüzde 87 pas ortalamasıyla Süper Lig standartlarının üzerinde bir görüntü ortaya koyarken, koşu mesafelerinde ligdeki tüm oyuncular baz alındığında ilk 5 içerisinde yer alıp, isabetli pas yüzdesinde de bu rakamlara ulaşan tek isim olmayı başardı.
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