21 Eylül 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da yabancı futbolcuların skora katkısı dikkat çekiyor!

Fırtına’nın yabancıları fark yaratıyor!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 21.09.2021

Süper Lig'e çok iyi bir giriş yapan Trabzonspor'da yabancı oyuncuların performansı dikkat çekiyor. Bordo-mavililerde Djaniny ile Cornelius 2'şer, Gervinho, Hamsik, Edgar ve Hugo ise 1'er gol attı. (TS spor haberleri)

Sezona iyi başlangıç yapan Trabzonspor'da, yabancı oyuncuların skora sağladıkları katkı dikkati çekiyor.

Bu sezon mücadele ettiği UEFA Konferans Ligi'nde 5, Süper Lig'de ise 5 haftalık periyotta 11 gol kaydeden bordo-mavililerde, atılan gollerin tamamı yabancı oyunculardan geldi.

8 farklı futbolcunun golle buluştuğu Trabzonspor'da, en skorer oyuncu ise Nwakaeme oldu. Nijeryalı yıldız lig ve Avrupa'da 5 gol kaydederken kendisini 3 golle Bakasetas takip etti. Bordo-mavili takımda Djaniny ile Cornelius 2'şer, Gervinho, Hamsik, Edgar ve Hugo ise 1'er gol attı. Fırtına'da yerli isimler ise henüz gol atamadı.

12 SEZON SONRA İLK

Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Trabzonspor, 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 5. haftayı 13 puanla tamamladı. Son olarak 2008-09'da 5 maçta aynı puanı toplayan bordo-mavililer, 12 sezon sonra ligde en fazla puan topladığı ilk 5 haftayı yaşadı.
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