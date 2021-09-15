Trabzonsporlu Sadi Tekelioğlu'ndan Abdülkadir Ömür sözleri! "Kendisi çözecek"
Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı ağırlayan Trabzonspor, 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmasını bildi. Bordo-mavililerde etkisiz bir performans gösteren Abdülkadir Ömür maçın 37. dakikasında kenara gelirken, eski hocası Sadi Tekelioğlu genç oyuncuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tekelioğlu, "Bu yaşadığı sorunu çok çalışarak kendi çözecek. Kendi tedavisini kendisi yapacak." şeklinde konuştu. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Fırtına'nın eski teknik direktörü Sadi Tekelioğlu, Abdülkadir Ömür'ün çok çalışarak yaşadığı sorunu kendisinin çözeceğini söyledi. Fotomaç'ın haberine göre; Bordo-mavili takımın altyapısında görev yaptığı dönemde Ömür'ü yetiştiren ve ilk kez de A takımda forma şansı veren Tekelioğlu, "Abdülkadir için zor bir süreç. Çözüm biraz da kendiyle alakalı. Trabzonlu oyuncuların iyi oynamak gibi, mücadele etmek gibi asli görevi var. Kendisi toparlayacak, özel çalışacak, özel antrenör tutacak. Yeni bir sayfa açacak, oyundan nasıl çıktıysa tekrar dahil olacak. Olumsuzluğa tepki gösterenler, oynarken eski sevgiyi ona gösterecekler. Alkış da tepki de var. Bu yaşadığı sorunu çok çalışarak kendi çözecek. Kendi tedavisini kendisi yapacak" dedi.
GÜNEŞ'E HAKSIZLIK YAPILDI
Sadi Tekelioğlu, Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı'ndan ayrılmasını da değerlendirdi. Tekelioğlu, "Şenol hocaya çok büyük haksızlık yapılmıştır. Bana göre Türkiye'nin en dürüst antrenörüdür. Kimsenin dediğini yapmaz. İnanmadığı şeyi ona yaptıramazsınız. Ondan dolayı da hedef olmuştur" dedi.
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