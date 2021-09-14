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Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür konuştu! "Toparlanacağım"

Abdülkadir Ömür konuştu! Toparlanacağım
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Giriş Tarihi: 14.09.2021

Galatasaray maçında oyundan alındıktan sonra gözyaşlarına hakim olamayan Abdülkadir Ömür'e takım arkadaşları sahip çıktı. Teknik direktör Abdullah Avcı da Abdülkadir Ömür'e, "Her zaman yanındayız" diye moral verirken 22 yaşındaki oyuncu da "Ben kendime kızdım, kendime üzüldüm, toparlanacağım" dedi. | Son dakşak Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Oyundan alındıktan sonra gözyaşlarına hakim olamayan Abdülkadir Ömür'e takım arkadaşları sahip çıktı.

Oyuncunun fiziksel gelişiminin yanı sıra, zihinsel olarak da süreci atlatması için özel destek sağlanacağı öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre, Teknik direktör Abdullah Avcı da Abdülkadir Ömür'e, "Her zaman yanındayız" diye moral verirken 22 yaşındaki oyuncu da "Ben kendime kızdım, kendime üzüldüm, toparlanacağım" dedi.

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