Trabzonspor Galatasaray'ı gözüne kestirdi! Sakat oyuncular...
Kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Trabzonspor, lige 3'te 3 yaparak başladı ve liderlik koltuğuna oturdu. Bordo-mavililerde sakat oyuncuların çoğu iyileşirken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın süre vermesi halinde Galatasaray derbisinde oynaması bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor'da Galatasaray mücadelesi öncesi keyifler yerinde. Teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcular bu maçtan da 3 puan istiyor. Sarı-kırmızılılar ile oynanacak karşılaşma öncesinde güzel haberler de gelmeye devam ediyor. Fotomaç'ın haberine göre; Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Dorukhan Toköz, Bruno Peres ve Gervinho oynayacak duruma geldiler. Anders Trondsen ve Djaniny Semedo'nun ise durumları belirsizliğini koruyor. Milli Takımlara giden Uğurcan Çakır, Marek Hamsik, Anastasios Bakasetas ve Andreas Cornelius'ta sakatlık problemi olmadan şehre döndüler.
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