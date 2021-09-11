Transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından söz ettiren ve Süper Lig'in ilk 3 haftasında 9 puan toplayarak liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, 4. haftada Galatasaray'ı ağırlayacak. Bordo-mavililer bu maçı kazanıp liderliğini sürdürmek isterken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın derbideki kozu ise Anastasios Bakasetas olacak. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)