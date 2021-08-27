Bordo-mavililer iki maçta da çok kötü oynamadı. Bu maçlar ileriye dönük tecrübe için de çok önemli. Roma gibi rakiplere karşı oynadığınızda gelişiminizi ve bu süreçte neler yaptığınızı sorgulayabilirsiniz. Trabzonspor bir değişimin içinde tabii ki. Bu değişim, savunma dengesini de oturtarak daha olumlu ve yüksek bir seviyeye çıkacaktır. Çünkü bu maçlar takımınızın oyun felsefesi ve oyun birlikteliğiyle beraber, hafızasını da değiştirecek önemli maçlardır. Buradan çıkarılacak dersleri de Abdullah Avcı ve öğrencilerinin en iyi şekilde alacağını düşünüyorum.