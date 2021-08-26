Roma-Trabzonspor UEFA Konferans Ligi maçı | CANLI İZLE
UEFA Konferans Ligi play-off 2. maçında Trabzonspor, deplasmanda Roma ile karşılaşıyor. Roma-Trabzonspor mücadelesini ATV ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.
ROMA - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Roma - Trabzonspor maçı 26 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de ATV'de canlı yayınlanıyor.
ROMA -TRABZONSPOR'UN MAÇI 11'İ
Roma: Patricio, Karsdorp, Ibanez, Mancini, Vina, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini, Zaniolo, Abraham
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, Trondsen, Siopis, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Cornelius
ROMA - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Trabzonspor 'un, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında İtalya'nın Roma ekibiyle oynadığı maçı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetiyor.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
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