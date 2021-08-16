Süper Lig'in açılış haftasının son gününde Trabzonspor, Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Saat 19.15'te başlayacak olan maç öncesi VAR ve AVAR da belli oldu.

Buna göre VAR odasında Serkan Tokat ve yardımcısı Ali Saygın Ögel görev alacak.

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