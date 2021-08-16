17 Ağustos 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçının VAR hakemi Serkan Tokat oldu!

Malatyaspor Trabzonspor maçının VAR hakemi açıklandı!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 Giriş Tarihi: 16.08.2021

Süper Lig'in ilk haftasının son gününde Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Saat 19.15'te başlayacak olan karşılaşma öncesi VAR ve AVAR hakemleri belli oldu. Buna göre VAR odasında Serkan Tokat ve yardımcısı Ali Saygın Ögel görev yapacak. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Süper Lig'in açılış haftasının son gününde Trabzonspor, Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Saat 19.15'te başlayacak olan maç öncesi VAR ve AVAR da belli oldu.

Buna göre VAR odasında Serkan Tokat ve yardımcısı Ali Saygın Ögel görev alacak.

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