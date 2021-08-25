Lig'e 2'de 2 ile başlayan Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off 2. maçında Roma deplasmanına konuk olacak. Trabzonspor, Roma'ya ilk maçta 2-1 mağlup olmuştu. Mutlak galibiyet isteyen Trabzonspor'da, Dorukhan Toköz dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Roma - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ATV canlı izle...

UEFA Konferans Ligi play-off turu 2. maçında Trabzonspor, Roma'ya konuk olacak. Mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Roma - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ROMA - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Roma - Trabzonspor maçı 26 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de ATV'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

AS Roma: Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini, Zaniolo, Shomurodov.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, İsmail Köybaşı, Berat, Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Gervinho, Djaniny

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ROMA - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Trabzonspor 'un, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında 26 Ağustos Perşembe günü deplasmanda İtalya'nın Roma ekibiyle yapacağı maçı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Novak Simovic yapacak.

TRABZONSPOR'UN KAMP KADROSU BELLİ OLDU!

Trabzonspor'un Roma maçı kafilesinde Uğurcan, Erce, Muhammet Taha, Serkan, Peres, Edgar, Hüseyin, Ahmetcan, Hugo, Trondsen, İsmail, Berat, Abdulkadir Parmak, Siopis, Hamsik, Yunus, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Gervinho, Djaniny, Koita ve Cornelius olmak üzere toplam 24 oyuncu yer aldı. Tedavisi devam eden Dorukhan'ın yanı sıra yeni transfer Denswil kafilede yer almadı.

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