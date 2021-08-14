14 Ağustos 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarını sürdürüyor! Manolis Siopis, Emre Mor, Sinan Gümüş... | TS haberleri

Trabzonspor transfer çalışmalarını sürdürüyor!
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Giriş Tarihi: 14.08.2021

Son dakika Trabzonspor haberleri: Bruno Peres, Gervinho, Koita, Marek Hamsik, İsmail Köybaşı ve Andreas Cornelius'u kadrosuna katan Trabzonspor'da transfer harekatı devam ediyor. Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, listeye yeni eklenen futbolcular için harekete geçti. Manolis Siopis, Emre Mor, Sinan Gümüş gündeme gelen isimler arasında yer aldı. İşte Trabzonspor'un transfer listesi ve detayları... (TS haberleri)

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...

RIZA DURMISI

Sol bek arayışlarına devam eden Trabzonspor, İtalya temsilcisi Lazio'da forma giyen Arnavut asıllı Danimarkalı oyuncu Riza Durmisi'yi gündemine aldı. Menajerler aracılığıyla görüşmeler başladı.

NICOLAS N'KOULOU

Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Trabzonspor'da, transfer çalışmaları devam ediyor. Ligin başlamasına bir hafta kala Fırtına'da Abdullah Avcı'nın bir stoper daha istediği biliniyor. Karadeniz ekibinin son olarak Torino'da forma giyen Nicolas N'Koulou için nabız yokladığı iddia edildi.

KAAN KAIRINEN

Norveç'in Lilleström takımında forma giyen ve orta alanın merkezinde iki yönlü olarak görev yapabilen Kaan Kairinen için, bordo-mavililerin 1 milyon euroluk teklifte bulunacağı öğrenildi.

MANOLIS SIOPIS

Yaptığı 7 transferle rakiplerine gözdağı veren Trabzonspor, Süper Lig takımlarından Alanyaspor'un Yunan futbolcusunu da bitiriyor. Manolis Siopis, birkaç gün içinde bordo-mavili takıma imzayı atacak.

EMRE MOR

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre genç futbolcunun bir türlü beklenen seviyeye ulaşamaması nedeniyle yönetim ve teknik heyet transfere çekimser yaklaşsa da performansa dayalı bir sözleşmeyle bu riske girileceğini düşünüyor. Hedefte 1+3 yıllık sözleşme önerisi bulunuyor.

SİNAN GÜMÜŞ

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş, menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildi. Altay'ın da gündeminde yer alan Sinan için son kararı Abdullah Avcı verecek.

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