Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarını sürdürüyor! Manolis Siopis, Emre Mor, Sinan Gümüş... | TS haberleri
Son dakika Trabzonspor haberleri: Bruno Peres, Gervinho, Koita, Marek Hamsik, İsmail Köybaşı ve Andreas Cornelius'u kadrosuna katan Trabzonspor'da transfer harekatı devam ediyor. Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, listeye yeni eklenen futbolcular için harekete geçti. Manolis Siopis, Emre Mor, Sinan Gümüş gündeme gelen isimler arasında yer aldı. İşte Trabzonspor'un transfer listesi ve detayları... (TS haberleri)
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...
RIZA DURMISI
Sol bek arayışlarına devam eden Trabzonspor, İtalya temsilcisi Lazio'da forma giyen Arnavut asıllı Danimarkalı oyuncu Riza Durmisi'yi gündemine aldı. Menajerler aracılığıyla görüşmeler başladı.
NICOLAS N'KOULOU
Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Trabzonspor'da, transfer çalışmaları devam ediyor. Ligin başlamasına bir hafta kala Fırtına'da Abdullah Avcı'nın bir stoper daha istediği biliniyor. Karadeniz ekibinin son olarak Torino'da forma giyen Nicolas N'Koulou için nabız yokladığı iddia edildi.
KAAN KAIRINEN
Norveç'in Lilleström takımında forma giyen ve orta alanın merkezinde iki yönlü olarak görev yapabilen Kaan Kairinen için, bordo-mavililerin 1 milyon euroluk teklifte bulunacağı öğrenildi.
MANOLIS SIOPIS
Yaptığı 7 transferle rakiplerine gözdağı veren Trabzonspor, Süper Lig takımlarından Alanyaspor'un Yunan futbolcusunu da bitiriyor. Manolis Siopis, birkaç gün içinde bordo-mavili takıma imzayı atacak.
EMRE MOR
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre genç futbolcunun bir türlü beklenen seviyeye ulaşamaması nedeniyle yönetim ve teknik heyet transfere çekimser yaklaşsa da performansa dayalı bir sözleşmeyle bu riske girileceğini düşünüyor. Hedefte 1+3 yıllık sözleşme önerisi bulunuyor.
SİNAN GÜMÜŞ
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş, menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildi. Altay'ın da gündeminde yer alan Sinan için son kararı Abdullah Avcı verecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası