Son dakika spor haberi: Trabzonspor - Roma maçı ATV'de!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilermizden Trabzonspor, play-off turu ilk maçında İtalyan ekibi Roma'yı konuk ediyor. 19 Ağustos Perşembe günü oynanacak Trabzonspor - Roma maçı ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi Sivasspor ile birlikte temsil eden Trabzonspor, play-off turundaki ilk maçına çıkıyor. Bordo-mavili takım, perşembe günü saat 20.30'da Roma'yı konuk edecek. Fırtına, taraftarı önünde İtalyan ekibini mağlup ederek rövanş maçı öncesi gruplara kalmak adına önemli bir adım atmak istiyor.

Trabzonspor - Roma maçı 19 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da naklen ve şifresiz olarak ATV ekranlarından yayınlanacak.

TRABZONSPOR - ROMA MAÇINA SLOVEN HAKEM

Trabzonspor 'un UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turunda perşembe günü İtalyan ekibi Roma ile sahasında oynayacağı ilk maçı Sloven hakem Matej Jug'un yöneteceği açıklandı. Maçta Jug'un yardımcılıklarını Manuel Vidali ve Robert Vukan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Nejc Kajtazovic üstlenecek.

BİLETLER SATIŞTA

Trabzonspor'un 19 Ağustos Perşembe günü İtalyan ekibi Roma'yı konuk edeceği UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçının biletleri satışa sunuldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Trabzonspor-Roma maçının biletlerinin Passolig üzerinden satışa çıkarıldığı belirtildi.

Sadece Trabzonspor Passolig kart sahipleri tarafından alınabileceği belirtilen biletlerin, Medical Park Stadı'nın yüzde 50 kapasitesi oranında satışa sunulacağı ve tribünde yerini almak isteyen taraftarlara çift doz aşı olma zorunluluğu getirildiği vurgulandı.

İki doz aşı olan kişilerin son dozunun üzerinden en az 14 gün geçmesi gerektiği de aktarıldı.

Ayrıca, yurt dışında yaşayan taraftarların da aynı kurallar kapsamında olduğu ve çift doz aşılarını pasaportlarına işletmeleri gerektiği kaydedildi.

Bilet fiyatları kategorilerine göre şu şekilde belirlendi:

VIP Platinum: 1000 lira.

VIP Gold: 800 lira.

VIP Silver: 600 lira

Batı tribün: 500 lira

Doğu tribün: 350 lira.

Fırtına tribün: 200 lira.

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ