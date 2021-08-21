Trabzonspor’da Abdullah Avcı transfer kararını verdi! Steven Caulker ve Efecan Karaca...

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre geçen sezondan bu yana Fırtına'nın radarında olan milli kanat oyuncusu için iki kulüp şartları bir kez daha fazla masaya yatıracak. Yönetimin Efecan için de şartları zorlayacağı gelen haberler arasında.

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