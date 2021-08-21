90 dakika boyunca rakibiyle dişe diş mücadele eden ve istatistiksel olarak güçlü Roma'dan daha çok pozisyon üreten bordo-mavililer, ceza sahasında ve son vuruşlarda etkisiz kalınca mağlubiyete razı oldu. Fotomaç'ın haberine göre; soyunma odasında yüzler düşerken, oyuncularının sahada ortaya koyduğu mücadeleden memnun kalan teknik direktör Abdullah Avcı, öğrencilerini maç sonunda teselli etti.