Son dakika spor haberi: Trabzonspor - Roma maçının ardından Abdullah Avcı'dan oyuncularına teselli!
UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Roma'ya 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından teknik direktör Abdullah Avcı, öğrencilerini motive etti. Deneyimli teknik adam, "Kazanabileceğimiz bir maçı kaybettik. Mücadeleniz takdirlikti. Taraftar da sizi alkışladı. Üzülmeyin, bunun rövanşı var ama önce Sivas'a odaklanalım" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sahasında konuk ettiği Roma'ya 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da kaçan fırsatın üzüntüsü yaşanıyor.
90 dakika boyunca rakibiyle dişe diş mücadele eden ve istatistiksel olarak güçlü Roma'dan daha çok pozisyon üreten bordo-mavililer, ceza sahasında ve son vuruşlarda etkisiz kalınca mağlubiyete razı oldu. Fotomaç'ın haberine göre; soyunma odasında yüzler düşerken, oyuncularının sahada ortaya koyduğu mücadeleden memnun kalan teknik direktör Abdullah Avcı, öğrencilerini maç sonunda teselli etti.
Takıma hitaben bir konuşma yapan tecrübeli hoca, "Evet, kazanabilirdik ama bu maç üzülebileceğimiz bir maç değil. Verdiğiniz mücadele sadece taktir edilecek ve ayakta alkışlanacak bir mücadele.
Zaten mağlup olmamıza rağmen taraftarlarımız maç sonunda sizi tribüne çağırarak alkışlayarak, emeğinizin karşılığını verdi. Başınızı dik tutun. Unutmayın bunun rövanşı da var ama önce Sivasspor maçına odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı. Avc'nın sözleri takımda moralleri de düzeltti.
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