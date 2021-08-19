20 Ağustos 2021, Cuma

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Trabzonspor maçı canlı | Trabzonspor - Roma maçı izle (Trabzonspor Roma canlı yayın)

Trabzonspor-Roma | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 Giriş Tarihi: 19.08.2021

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, İtalya'nın Roma takımı ile karşı karşıya geliyor. Bordo mavililer güçlü rakibi karşısında evinde avantaj yakalayarak rövanş öncesinde umutlanmanın peşinde. Mücadeleyi naklen haberimizden takip edebilirsiniz.

Trabzonspor UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Roma'yı konuk ediyor. Trabzonspor-Roma maçını ATV ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR - ROMA MAÇI 11'LERİ

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Edgar Ie, Hugo, İsmail Köybaşı, Hamsik, Berat, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny.

ROMA: Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Nicolas, Cristante, Veretout, Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan, Shomurodov

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