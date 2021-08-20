Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Irakli Azarovi'ye talip oldu!
Trabzonspor, Gürcistan'ın geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen 19 yaşındaki sol bek Irakli Azarovi için Dinamo Batumi ile resmi görüşmelere başladı. Birçok kulübün ilgilendiği oyuncu için temaslar sürüyor. Fırtına'nın bu flaş transfer hamlesiyle ilgili detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor'dan flaş bir transfer hamlesi geldi. Bordo mavililer, Irakli Azarovi için girişimlere başladı.
Fırtına, 19 yaşındaki Gürcü sol bek için Dinamo Batumi ile görüşüyor.
GELECEĞE YATIRIM
19 yaşındaki oyuncu, sol bek pozisyonunda oynamasına karşın tercih edilmesi halinde ön libero ve sol açıkta da görev alabiliyor.
Kariyerine Dinamo Tbilisi'de başlayan genç yıldız adayı, 2020-21 sezonunda Dinamo Batumi'ye geçmişti.
IRAKLI AZAROVI KİMDİR?
21 Ocak 2002 tarihinde Gürcistan'ın başkenti Batum'da doğdu. 19 yaşındadır. Futbola da şehrin ve ülkenin en büyük takımlarından Dinamo Tiflis alt yapısında başladı. Ocak ayında Dinamo Batumi'ye transfer oldu. Dinamo Tiflis'te 14, Dinamo Batumi'de ise 26 kez forma giydi. Bu karşılaşmalarda 2 gol 5 asist yaparak dikkat çekti. Gürcistan milli takımlarını tüm kategorilerde 31 kez terletip 2 gol sevinci yaşadı. Kariyerinde Gürcistan Kupası zaferi bulunuyor. Piyasa değeri ise 250 bin euro.
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