Trabzonspor'dan flaş bir transfer hamlesi geldi. Bordo mavililer, Irakli Azarovi için girişimlere başladı.

Fırtına, 19 yaşındaki Gürcü sol bek için Dinamo Batumi ile görüşüyor.

GELECEĞE YATIRIM



19 yaşındaki oyuncu, sol bek pozisyonunda oynamasına karşın tercih edilmesi halinde ön libero ve sol açıkta da görev alabiliyor.

Kariyerine Dinamo Tbilisi'de başlayan genç yıldız adayı, 2020-21 sezonunda Dinamo Batumi'ye geçmişti.

IRAKLI AZAROVI KİMDİR?



21 Ocak 2002 tarihinde Gürcistan'ın başkenti Batum'da doğdu. 19 yaşındadır. Futbola da şehrin ve ülkenin en büyük takımlarından Dinamo Tiflis alt yapısında başladı. Ocak ayında Dinamo Batumi'ye transfer oldu. Dinamo Tiflis'te 14, Dinamo Batumi'de ise 26 kez forma giydi. Bu karşılaşmalarda 2 gol 5 asist yaparak dikkat çekti. Gürcistan milli takımlarını tüm kategorilerde 31 kez terletip 2 gol sevinci yaşadı. Kariyerinde Gürcistan Kupası zaferi bulunuyor. Piyasa değeri ise 250 bin euro.

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