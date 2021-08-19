Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıkladı! Uğurcan Çakır ve 15 milyon Euro...
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Uğurcan Çakır için Valencia'dan resmi transfer teklif aldıklarını açıkladı. Ancak Ağaoğlu, performansıyla takdir toplayan başarılı file bekçisi için 15 milyon Euro'nun altında bir teklife 'hayır' diyeceklerini belirtti. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, milli takımın kalecisi Uğurcan Çakır için Valencia'dan teklif geldiğini doğruladı.
"VALENCIA'DAN TEKLİF GELDİ"
Radyospor'da Özgür Sancar'ın konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Ağaolğu, ''Doğrudur. Valencia'dan teklif geldi. Kiralık satın alma opsiyonlu bir teklifti. Kabul etmedik.Ne önerdikleri önemli değil. 'Kiralık olarak düşünmüyoruz' dedik.
15 MİLYON EURO
Valencia'dan ikinci teklif ya da başka bir takımdan gelen resmî bir teklif yok. Piyasa çok kötü. Gelen ciddi teklifler üzerinden gideceğiz. 15 milyon Euro'nun (yaklaşık 150 milyon TL) altında vermeyiz.
"SATACAĞIZ DİYE BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK"
Teklifler 15 milyon Euro'nun üzerinde olmalı. Olmadı, mutlak biçimde satacağız diye bir düşüncemiz yok'' dedi.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Öte yandan 25 yaşındaki başarılı kalecinin bordo-mavi takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam ediyor.
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