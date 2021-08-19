Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi Roma maçı ilk 11'leri belli oldu! | Son dakika spor haberleri...

Trabzonspor UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Roma'yı konuk edecek. Trabzonspor-Roma maçı öncesi iki takımında ilk 11'i belli oldu. | Son dakika spor haberleri... (TS spor haberleri)

Trabzonspor UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında evinde İtalya Serie A takımı Roma'yı konuk edecek. Mücadele öncesi bordo-mavililerin ilk 11'i belli oldu.



TRABZONSPOR - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Roma maçı 19 Ağustos Perşembe günü saat 20:30'da ATV ekranlarında yayınlanacak. Maç öncesi ve sonrası tüm detaylar A Spor ekranlarında masaya yatırılacak.

TRABZONSPOR - ROMA MAÇI 11'LERİ

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Edgar Ie, Hugo, İsmail Köybaşı, Hamsik, Berat, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny.

ROMA: Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Nicolas, Cristante, Veretout, Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan, Shomurodov

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