Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarını sürdürüyor! Manolis Siopis, Ola Brynhildsen, Cristian Lema... | TS haberleri
Son dakika Trabzonspor haberleri: Yeni sezonda şampiyonluk parolasıyla yola çıkan ve lige galibiyetle başlayan Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Gervinho, Bruno Peres, Hamsik, Koita ve Cornelius gibi isimleri kadrosuna kattı. Transferde hareketliliği devam eden Fırtına'nın listesine yeni isimler de eklendi. Manolis Siopis, Ola Brynhildsen, Cristian Lema transfer listesine eklenen futbolcular oldu. İşte Trabzonspor'un transfer listesi ve detayları... (TS haberleri)
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...
MANOLIS SIOPIS
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Alanyaspor forması giyen Manolis Siopis ile anlaşma sağladı. Bordo-mavililer, Yunan orta saha oyuncusunu Trabzon'a davet etti.
EFECAN KARACA
Geçtiğimiz sezon transferi son anda iptal olan Aytemiz Alanyaspor'un yıldızı Efecan Karaca için Trabzonsporlu taraftarların sosyal medyada ısrarı sürüyor. Abdullah Avcı'nın da sıcak baktığı Efecan için yakın zamanda girişimler başlayacak.
NICOLAS N'KOULOU
Simon Deli transferini askıya alan bordo-mavililer bonservisi elinde olan 31 yaşındaki Nicolas N'Koulou ile tekrar görüşmelere başladı.
GASTON SILVA
La Liga'da Huesca ile yollarını ayıran sol bek Gaston Silva ile Trabzonspor'un ilgilendiği duyuruldu. Oyuncunun menajeri, "Türkiye'den gelen bir teklifi değerlendiriyoruz. Gaston, Türk futbolunu gerçekten seviyor. Özellikle de Trabzonspor gibi önemli ve harika bir takımdan bahsediyorsak" dedi.
OLA BRYNHILDSEN
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı Molde mücadelesinda, Norveç temsilcisinin 22 yaşındaki genç yıldızı Ola Brynhildsen'i beğendi ve transfer için harekete geçti. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, bordo mavili kulübün kurmayları, Molde yetkililerine transfere ilişkin, "Oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bize kiralayın. Parlatalım, bir sonraki satışından da size yüzde 25 pay verelim." dedi.
CRISTIAN LEMA
Bordo mavili takım, Arjantin ekibi Newell's Old Boys'ta top koşturan 31 yaşındaki tecrübeli stoper Cristian Lema'ya kanca attı.
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