Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı öncesi Abdullah Avcı'dan Cornelius sözleri!
Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olacak. Mücadele öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı Cornelius'la ilgili açıklamalarda bulundu. Avcı, "Cornelious 0 değil, yedekten gelip oyunu değiştirebilecek bir oyuncu." dedi.
Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.
İşte Avcı'nın o sözleri:
Sel felaketinde hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. 3 şehidimiz var. Bir yandan işimizi devam ettirmek zorundayız. Bütün amacımız taraftarımızı, insanları mutlu edebilmek.
Sezona başlıyoruz, iyi çalıştık, kadro değişimi oldu. Avrupa Kupası'nda tur atladık, Türkiye Ligi'ne start vereceğiz.
Yeni Malatyaspor zor bir takım, geçen sezon 3'lü defans ile tamamladılar. Bugün de 3'lü defans ile karşılaşacağımızı düşünüyorum.
Yeni Malatyaspor'u iyi analiz etmeye çalıştık, onları açmaya çalışacağız.
Karadeniz insanı heyecanlı ve beklentileri çok, ben de öyleyim ama futbolun gerçekleri var. Verileri ve analizleri kullanmaya çalışıyoruz, Cornelious 0 değil, EURO 2020'de görev alan oyuncu, sağlık ekibimizle konuşuyoruz, raporları aldık. Bugün yedekten gelip oyunu değiştirebilecek bir oyuncu.
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