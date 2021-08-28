Bir dönem Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Trabzonspor formaları giyen Mehmet Ekici'nin kariyeri, sarı lacivertli takımdan ayrılmasının ardından düşüşe geçti. Son 2 sezondur hiçbir takımda forma giymeyen oyuncuya, TFF 2. Lig ekibinden teklif geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB TS haberleri)

Bir dönem Trabzonspor ve Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Mehmet Ekici son olarak sarı-lacivertli takımdaydı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istenilen performansı gösteremeyen Ekici sözleşmesinin bitmesiyle takımdan ayrılmıştı. Geçtiğimiz sezon hiçbir takımla anlaşma sağlayamayan ve Hannover takımında idmanlara çıkan tecrübeli orta sahaya sürpriz bir teklif geldi. Milliyet'te yer alan habere göre; TFF 2. Lig ekibi Şanlıurfaspor Mehmet Ekici'ye teklif yaptı. Son 2 sezondur hiçbir takımda forma giymeyen Ekici'nin kısa süre içinde karar vermesi bekleniyor.

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