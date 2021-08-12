Trabzonspor UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu maçında 3-3'ün rövanşında Molde ile normal süresi ve uzatmaların 1-1 bittiği maçta rakibini penaltıların ardından 5-4 mağlup ederek Roma ile eşleşti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor adını bir üst tura yazdırdı. İlk maçta sahasında Molde ile 3-3 berabere kalan Fırtına, Norveç'te oynanan maçta sahadan normal süresi ve uzatmaların 1-1 bittiği karşılaşmada penaltılar sonucunda 5-4 galip ayrılarak İtalya Serie A ekibi Roma ile eşleşti.



Trabzonspor'un golü 57. dakikada Edgar Ie'den gelirken, ev sahibi ekibin golünü 90+7. dakikada Sigurdarsson kaydetti.



İŞTE MAÇIN ÖZETİ

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