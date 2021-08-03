Son dakika spor haberleri: Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da forvet konusunda Artem Dovbyk'den kötü haber geldi. Bordo-mavililerin, girişimlerini sürdürdüğü Ukraynalı forvet için devreye Shakhtar Donetsk girince Dnipro kulübü indirime gitmedi ve transfer zora girdi. (TS spor haberleri)