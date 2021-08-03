03 Ağustos 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Dorukhan ve Ekuban UEFA listesine eklendi

Dorukhan ve Ekuban listeye eklendi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 03.08.2021

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Molde ile oynayacağı maçın hazırlıkları ara vermeden devam ediyor. Bordo-mavililerde Dorukhan ve Ekuban'ın ismi UEFA'ya bildirildi. (TS spor haberleri)

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Molde ile oynayacağı karşılaşma öncesi UEFA'ya isim listesi verildi. Fotomaç'ın haberlerine göre yeni transferlerin de yer aldığı liste şu şekilde: "Uğurcan, Erce, Taha, İsmail, Hüseyin, Hugo, Edgar, Peres, Serkan, Berat, Yusuf Sarı, Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trondsen, Hamsik, Flavio, Yunus, Murat Cem, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Koita, Djaniny, Gervinho." Listede takımdan ayrılması gündemde olan Flavio ve Ekuban'ın da yer alması dikkat çekti.
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