06 Ağustos 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'a Bas Dost önerildi

Fırtına’da rota Hollandalı santrfor!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 06.08.2021

Son dakika spor haberleri: Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Bordo-mavililer Dovbyk, Sörloth ve Willian Jose'ninn ardından gündemine menajerler aracılığıyla Bas Dost'u aldı. İşte transferde son detaylar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor forvet adayları arasına yeni bir isim daha eklendi. Fotomaç'ın haberine göre Trabzon'un Dovbyk, Sörloth ve Willian Jose için temasları sürerken; menajerler aracılığıyla Hollandalı Bas Dost da önerildi. Yönetime, yapılan ön görüşmede 32 yaşındaki forvetin gelme fikrine nasıl baktığı soruldu. Belçika'nın Club Brugge takımında forma giyen ve kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Hollandalı futbolcu için teknik direktör Abdullah karar verecek. Tecrübeli hoca olumlu bakarsa resmi girişim yapılacak. Bas Dost, bu sezon iki haftası geride kalan Belçika Ligi'nde bir kez gol sevinci yaşadı.


Bas Dost kimdir? Fenerbahçe, Bas Dost&#39;u transfer etmek istiyor - Ajansspor.com
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