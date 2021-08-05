06 Ağustos 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor Molde maçı sonrası Abdullah Avcı: Çok iyi yoldayız

Abdullah Avcı: Çok iyi yoldayız
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 05.08.2021 Giriş Tarihi: 05.08.2021

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Molde ile 3-3 berabere kaldı. Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı maç sonunda konuştu. Avcı, "Çok iyi yoldayız. Bunun mesajını verdik. 45-60 arası çocuklar her şeyi denedi. Skor 3-3 bitti ama olumlu anlamda cebimize koyacağımız çok şey var. Savunma anlamında teknik olarak çalışacağız." dedi.

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Trabzonspor, Molde ile 3-3 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ;

Çok iyi yoldayız. Bunun mesajını verdik. 45-60 arası çocuklar her şeyi denedi. Skor 3-3 bitti ama olumlu anlamda cebimize koyacağımız çok şey var. Savunma anlamında teknik olarak çalışacağız.

Ben bugün mevcut kadroda herkesten çok memnunum. Detaylar var. Bunları çalışacağız. Bakasetas üzülmesin. Bugün her şeyi yaptı. Penaltı kaçırmalar futbolda var. Oyun olarak eksiklerimiz var ama beni çok mutlu eden taraflar da var.

Rakibimiz Molde 19. resmi maçını oynadı. Biz ilk resmi maçımızı oynadık. İlk defa 90 dakika oynayan oyuncularımız var. %70'e yakın topa sahip olma, direkten dönen şut, kaçan pozisyonlar, penaltı. Eksiklerimiz de var, özellikle savunmada. Çalışacağız.
Trabzonspor Molde maçının ardından Abdullah Avcı: Çok iyi yoldayız

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