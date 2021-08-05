06 Ağustos 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor Molde maçı öncesi Abdullah Avcı'dan Bruno Peres sözleri

Avcı’dan Peres sözleri!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 05.08.2021 Giriş Tarihi: 05.08.2021

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Norveç'in köklü ekibi Molde ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Rakip 18 maç oynadı, biz 4 tane hazırlık maçı oynadık. Şu an en sıcak ve hazır oyuncular Serkan ve Peres. Biz birtakım veriler, analizler kullanıyoruz. O niye girdi, bu niye oynuyor... Peres, Roma'da hem sağ bekte hem sol bekte oynadı. İkisi daha hazırlar." dedi (TS spor haberleri)

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Norveç'in köklü ekibi Molde ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ;

Taraftarı duyunca insanın tüyleri diken diken oluyor. İnşallah bugünden itibaren onlara cevap veririz. Molde, deneyimli bir takım, sistem ve organizasyon takımına karşı oynayacağız.

Bugün artık futbol şunu istiyor. Beraber hücum, beraber savunma yapabiliyorsan total futbolu sunabiliyorsun. Öteki türlü aksiyon filmi gibi oluyor. Avrupa Şampiyonası'nda güzel örnekler vardı. En iyi şekilde uygulamaya çalışacağız.

Rakip 18 maç oynadı, biz 4 tane hazırlık maçı oynadık. Şu an en sıcak ve hazır oyuncular Serkan ve Peres. Biz birtakım veriler, analizler kullanıyoruz. O niye girdi, bu niye oynuyor... Peres, Roma'da hem sağ bekte hem sol bekte oynadı. İkisi daha hazırlar.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Bruno Peres hakkında konuştu!

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