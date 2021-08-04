04 Ağustos 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Ekuban'ın yerine forvet transferi yapacak!

Fırtına Ekuban'ın yerini dolduruyor!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 04.08.2021

Trabzonspor, Ekuban'ı Genoa'ya 2.2 milyon Euro bonservis bedeli ile sattı. Bordo mavililer ayrıca bu transferden 300 bin Euro bonus da alacak. Fırtına yıldız oyuncunun yerini doldurmanın peşinde. İşte Trabzonspor'un transfer planı... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Trabzonspor'un Ekuban için Genoa'dan 2.2 milyon euro bonservis bedeli alacağı ve artı 300 bin avroluk da bonusunun olduğu öğrenildi. Eğer başarılı isim satılmasaydı sezon sonunda mukavelesi bitiyordu ve bedava gidecekti. Şimdi teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda Ekuban'ın yerine bir takviye yapılacak. Ayrıca camia ve Avcı bir de forvet transferi bekliyor.

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