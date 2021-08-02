Son dakika spor haberi: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı daha hücumcu bir takım istiyor!
Yaz transfer döneminin flaş takımlarından Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bordo mavililerin deneyimli hocası, bu sezon yeni transferlerin de gelişiyle daha hücumcu bir takım oluşturmak istiyor. Öte yandan başkan Ahmet Ağaoğlu ise, hocadan memnun. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
Hamsik, Gervinho, Koita, Djaniny, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Bakasetas gibi rakipleri için ürkütücü hücumculara sahip olan Trabzonspor yeni sezonda çok daha agresif olacak. Bu isimlere bir de golcü transferi eklenmesiyle gücüne güç katacak olan bordo mavili takımda teknik direktör Abdullah Avcı'dan beklenti büyük. Tecrübeli çalıştırıcı da bu beklentinin farkında olduğu için tedbirli oyun anlayışından vazgeçmiş durumda. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; yöneticilerle yaptığı görüşmelerde daha hücumcu bir takım olacaklarını belirten Avcı, futbolcularını da yeni sisteme adapte etmek için büyük uğraş veriyor.
AĞAOĞLU MEMNUN
Taktik idmanlarda sürekli olarak rakip yarı alanda baskı kurup topa sahip olmak için özel çalışmalar yapılıyor. Abdullah Avcı futbolcularıyla yaptığı konuşmalarda sık sık yeni sezonda taraftarın önünde oynayacaklarını hatırlatıyor. İç saha maçlarında dolu tribünlerin kendilerinden gol bekleyeceğini söyleyen başarılı çalıştırıcı, oyuncularının hücumda daha cesur olmalarını istiyor Başkan Ahmet Ağaoğlu da hocanın bu tavrından memnun. Sürekli olarak idmanları takip eden bordo mavililerin başkanı, özlenen hücumcu Trabzonspor'un sinyallerini görmekten keyif alıyor.
AVRUPA'DA KURA GÜNÜ
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off kura çekimi bugün yapılacak. 14.00'te başlayacak UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekiminde Fenerbahçe var. Galatasaray ise 3. eleme turunda İskoçya ekibi St. Johnstone'u geçmesi hâlinde kuraya katılabilecek. Ve yeni kurala göre iki ülke takımı rakip olabilecek ama umarız bu gerçekleşmez.
İLK MAÇ 19 AĞUSTOS'TA
15.00'teki UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin play-off kura çekiminde Molde ile karşılaşacak Trabzonspor ve Dinamo Batum ile oynayacak olan Sivasspor'un muhtemel rakipleri belli olacak. Ayrıca G.Saray UEFA Avrupa Ligi 3. ön elemesini geçememesi durumunda Konferans Ligi play-off'unda bir takımla eşleşecek. Play-off maçları 19 ve 26 Ağustos'ta oynanacak.
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