03 Ağustos 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor - Molde maçı A Spor'da!

Trabzonspor - Molde maçı A Spor'da!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 03.08.2021

Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil edecek olan Trabzonspor'un, 3. eleme turunda Molde ile 5 Ağustos'ta evinde oynayacağı karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanacak. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Trabzonspor'un 3. eleme turunda Molde ile 5 Ağustos'ta evinde oynayacağı mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Rövanş 12 Ağustos'ta oynanacak.

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