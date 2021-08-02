02 Ağustos 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Kouyate için pazarlıkları sürdürüyor

Fırtına'nın Kouyate ısrarı! Pazarlıklarda kritik viraj
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Giriş Tarihi: 02.08.2021

Son dakika spor haberi: Trabzonspor, hem stoper hem ön libero alanında oynayabilen oyuncu arayışını sürdürüyor. Bordo-mavililer, Crystal Palace forması giyen Kouyate için son ana kadar pazarlıklarını sürdürmeyi hedefliyor. İşte transferde yaşanan son detaylar... (TS spor haberleri)

Karadeniz ekibi Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, yönetim kuruluna sunduğu raporda stoper bölgesi için daha sağlıklı bir rekabet ortamı oluşturulmasını istedi. Fotomaç'ın haberine göre bu nedenle stoper için arayışlara başlayan bordo- mavililere aynı zamanda orta sahada da oynayabilen Kouyate ismi önerilmişti. Crystal Palace kulübü yetkilileriyle yapılan ilk görüşmede rakamsal konularda anlaşma sağlanamazken önümüzdeki günlerde bordo-mavili yöneticilerin bu transferi sonuçlandırmak için İngiltere'ye gitme planlarının olduğu da öğrenildi. Trabzonspor kulübünde rakamsal olarak ciddi taleplerin ortaya çıkmaması durumunda bu transferin sonuçlandırılması için son ana kadar mücadele edilecek.
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