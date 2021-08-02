Son dakika spor haberi: Trabzonspor Kouyate için pazarlıkları sürdürüyor

Son dakika spor haberleri: Yeni sezon öncesi forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da Andreas Cornelius, Alexander Sörloth gibi isimler ön plana çıkmış olsa bile teknik direktör Abdullah Avcı'nın listesinde ilk sırada Artem Dovbyk yer alıyor. İşte transferde yaşanan son gelişmeler... (TS spor haberleri)