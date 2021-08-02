Son dakika spor haberi: Trabzonspor Artem Dovbyk için harekete geçti

Son dakika spor haberi: Trabzonspor, hem stoper hem ön libero alanında oynayabilen oyuncu arayışını sürdürüyor. Bordo-mavililer, Crystal Palace forması giyen Kouyate için son ana kadar pazarlıklarını sürdürmeyi hedefliyor. İşte transferde yaşanan son detaylar... (TS spor haberleri)