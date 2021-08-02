02 Ağustos 2021, Pazartesi
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SATIŞTAN PAY VERİLECEK
Trabzonspor'da transferden sorumlu yöneticiler bugün Artem Dovbyk için Ukrayna'da olacaklar. Dnipro'nun kapıyı 8 milyon euro'dan açıp 6 milyon euro'a kadar indiği kaydedildi. Bordo-mavililer ise bu rakamı 3-4 milyon euro bandına çekmeyi planlıyor. Tabii bunun için Dnipro'ya Dovbyk'in olası satışından pay verilecek. Transfer komitesi, 24 yaşındaki futbolcu için tüm şartları zorlayacak. Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Dovbyk de bu transfere sıcak bakıyor.
Son dakika spor haberi: Trabzonspor Artem Dovbyk için harekete geçti
Son dakika spor haberleri: Yeni sezon öncesi forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da Andreas Cornelius, Alexander Sörloth gibi isimler ön plana çıkmış olsa bile teknik direktör Abdullah Avcı'nın listesinde ilk sırada Artem Dovbyk yer alıyor. İşte transferde yaşanan son gelişmeler... (TS spor haberleri)
Karadeniz devi Trabzonspor birbiri ardına gelen süper transferlerin ardından gözler forvete çevrildi. Fotomaç'ın haberine göre Andreas Cornelius, Alexander Sörloth gibi güçlü isimlerin peşine düşen bordo-mavililer bu transferler zora girince Artem Dovbyk ismi gündeme girmişti. Potansiyeli sebebiyle teknik direktör Abdullah Avcı'nın listenin ilk basamağına koyduğu 24 yaşındaki hücum oyuncusu için Trabzonspor, Ukrayna'ya sefere çıkıyor. Hedef Dnipro'nun istediği yüksek bonservis bedelini düşürmek.
SATIŞTAN PAY VERİLECEK
Trabzonspor'da transferden sorumlu yöneticiler bugün Artem Dovbyk için Ukrayna'da olacaklar. Dnipro'nun kapıyı 8 milyon euro'dan açıp 6 milyon euro'a kadar indiği kaydedildi. Bordo-mavililer ise bu rakamı 3-4 milyon euro bandına çekmeyi planlıyor. Tabii bunun için Dnipro'ya Dovbyk'in olası satışından pay verilecek. Transfer komitesi, 24 yaşındaki futbolcu için tüm şartları zorlayacak. Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Dovbyk de bu transfere sıcak bakıyor.
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