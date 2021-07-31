31 Temmuz 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da gözler Molde maçında! Abdullah Avcı oyuncularına rakibi ezberletiyor

Fırtına'da gözler Molde maçında! Avcı oyuncularına rakibi ezberletiyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 31.07.2021

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da gözler Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki Molde maçına çevrildi. Teknik direktör Abdullah Avcı, teknik heyetle birlikte bu maça odaklandı. (TS spor haberleri)

Trabzonspor'un Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Molde olmuştu. Fotomaç'ın haberine göre Norveç temsilcisi, Servette'i eledi ancak 10 kişi kalan rakibi karşısındaki kötü oyunu şaşırttı. Sahasındaki ilk maçı 3-0 kazanan Molde deplasmanda 1-0 yenik duruma düştü. 44'te Servette 10 kişi kaldı. İsviçre ekibi tüm ikinci yarıyı bir kişi eksik oynamasına rağmen bir gol daha buldu. 2-0 ile turu zorladı ancak Molde'yi yakalayamadı. Abdullah Avcı ve kurmayları gece ile gündüz kadar farklı olan iki maçı da yakından takip ettiler. Abdullah Avcı ve ekibi detaylı analizler yaparak Fırtına'yı 5 ve 12 Ağustos'taki maçlara hazırlayacaklar. İlk maç Trabzon'da rövanşı Norveç'te oynanacak.
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