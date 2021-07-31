31 Temmuz 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Emre Mor Trabzonspor için geri sayıma geçti

Emre Mor Trabzonspor için geri sayıma geçti
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 31.07.2021

Son dakika spor haberi: Trabzonspor yeni sezon öncesi transferde tam gaz devam ediyor. Bordo-mavililere son olarak önerilen Emre Mor konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Abdullah Avcı, Mor için 'Bu transferi istiyorum' yanıtını verdi. (TS spor haberleri)

Lyngby alt yapısından yetişen ve Nordsjaelland'da kariyerini parlattıktan sonra 10 milyon euro'ya Borussia Dortmund'a transfer olan Emre Mor ardından bir başka kulüp rekoru olan 13 milyon euro'ya Celta Vigo'ya geçmişti. Fotomaç'ın haberine göre ancak İspanyol kulübünde sürekli kadro dışı kalınca önce Galatasaray'a sonra da Olympiakos'a kiralanmıştı. 24 yaşındaki oyuncu, büyük bir yetenek olmasına rağmen mental sorunları sebebiyle bir türlü beklenilen seviyeye gelemedi. Son olarak Trabzonspor'a önerilen Emre Mor'a Abdullah Avcı'dan onay çıkmıştı. Bu haber genç oyuncuyu heyecanlandırdı. Emre aklının karışmayacağı bir futbol şehri olan Trabzon'da yeniden meşin yuvarlakla olan becerilerini sunmak istiyor.
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