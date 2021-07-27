27 Temmuz 2021, Salı

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Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Kouyate için teklif!

Fırtına'dan Kouyate bombası! O teklif...
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Giriş Tarihi: 27.07.2021

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam edenTrabzonspor, Cheikhou Kouyate için Crystal Palace ile görüşmelerini sürdürüyor. Bordo mavililerin, Premier Lig ekibine yaptığı teklifin ayrıntıları belli oldu. Fırtına, 1.89 boyundaki oyuncu için Palace'a 4 milyon pound'luk bir teklif yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Cheikhou Kouyate için Crystal Palace ile görüşmelerini sürdürüyor.

Karadeniz devinin, Premier Lig ekibine yaptığı teklifin detayları belli oldu.

Fırtına, 1.89 boyundaki savunmacı için Palace'a 4 milyon pound'luk bir teklifte bulundu.

2018'de 10.7 milyon euro'luk bonservis bedeliyle West Ham'dan alınan 31 yaşındaki Senegalli yıldız, hem stoperde hem de orta sahada görev alabilmesi ile Trabzonspor'un öncelikli tercihlerinden biri konumunda.

Kouyate, geçtiğimiz sezon 37 maça çıkıp 1 gol atmıştı.

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