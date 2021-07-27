Ancak İspanyol temsilcisi, oyuncunun sadece satış tekliflerini değerlendireceğini bildirdi. Yönetim de bunun üzerine taksitler halinde ödeme yapmak üzere bir öneri sundu. Fırtına'nın teklifinin detayları henüz netlik kazanmazken, Sociedad'ın talep ettiği bonservis bedelinin 10 milyon euro olduğu öğrenildi. Yapılan ilk pazarlıkta rakamın 8 milyon euro'ya düşürüldüğü dile getirilse de bordo-mavililerin fiyatı daha da aşağıya çekip taksitler halinde ödeme yapmayı hedeflediği belirtiliyor. Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

