Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Beşiktaş'a Willian Jose çalımı!
Yeni sezon öncesi iddialı bir takım kuran Trabzonspor'da gündem golcü transferi. Sörloth ve Dovbyk'le görüşmelerine devam eden bordo-mavililer, sürpriz bir oyuncu için de harekete geçti. Fırtına'nın, adı Beşiktaş ile de anılan Willian Jose için Real Sociedad'la masaya oturduğu kaydedildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Hamsik, Gervinho, Peres, Koita, İsmail Köybaşı gibi isimleri renklerine bağlayarak bombaları patlatan Trabzonspor, sürpriz bir forvet ile görüşmelere başladı. Fotomaç'ın haberine göre, Bordo-mavili taraftarlar, Sörloth ve Ukraynalı Dovbyk'un transferi için gelişme beklerken, Karadeniz devi, Real Sociedad'ın Brezilyalı santrforu Willian Jose için harekete geçti.
Fırtına, İspanya ekibi ve 29 yaşındaki yıldızın menajeri ile görüşmelere başladı. Geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig takımı Wolverhampton'da kiralık olarak forma giyen ve bir dönem adı Barcelona'nın da transfer listesinde yer alan Jose'yi bordo-mavililer kiralamak için Real Sociedad ile görüşme yaptı.
Ancak İspanyol temsilcisi, oyuncunun sadece satış tekliflerini değerlendireceğini bildirdi. Yönetim de bunun üzerine taksitler halinde ödeme yapmak üzere bir öneri sundu. Fırtına'nın teklifinin detayları henüz netlik kazanmazken, Sociedad'ın talep ettiği bonservis bedelinin 10 milyon euro olduğu öğrenildi. Yapılan ilk pazarlıkta rakamın 8 milyon euro'ya düşürüldüğü dile getirilse de bordo-mavililerin fiyatı daha da aşağıya çekip taksitler halinde ödeme yapmayı hedeflediği belirtiliyor. Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.
21 MAÇTA 6 GOL ATTI
Geçen sezonun 2. yarısında kiralık olarak Wolves forması giyen Jose, Premier Lig'de 17 karşılaşmaya çıktı; 1 gol attı, 1 asist yaptı. Sociedad'da görev aldığı 21 maçta 6 gole imza attı.
DEVLERDE FORMA GİYDİ
Jose, Brezilya'da Gremio, Sao Paulo ve Santos formaları giydi. Ardından da İspanya'da Real Madrid, Real Zaragoza ve Las Palmas'ta oynadıktan sonra Real Sociedad'a transfer oldu.
30 MİLYON EURO'YDU
Pıyasa değeri bir ara 30 milyon euro'ları gören Jose, Barcelona'ya yazılıyordu. İngiliz basını ise Tottenham'ın Kane'i kaybetmesi halinde yerini Jose ile dolduracağını iddia etmişti.
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