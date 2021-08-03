03 Ağustos 2021, Salı

KONFERANS LİGİ

Trabzonspor - Molde UEFA Konferans Ligi maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor-Molde maçı ne zaman ve hangi kanalda?
KONFERANS LİGİ
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Giriş Tarihi: 03.08.2021

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Trabzonspor, 3. eleme turunda Molde ile karşı karşıya gelecek. Bordo mavililer bu turu geçerek play-off etabına yükselmek ve ardından adını gruplara yazdırmak istiyor. Peki Trabzonspor-Molde maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maç öncesinde öne çıkan ayrıntılar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, 3. eleme turunda Danimarka ile kozlarını paylaşacak. Bordo mavililer ilk kez düzenlenecek olan turnuvada, bu turu geçerek play-off etabına kalmanın peşinde.

TRABZONSPOR - MOLDE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

5 Ağustos Perşembe günü oynanacak olan Trabzonspor-Molde karşılaşması, HD kalitesiyle A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Saat 20.30'da başlayacak olan mücadelenin rövanşı ise 12 Ağustos'ta oynanacak.

ALMAN HAKEM

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü ön eleme turunda Norveç ekibi Molde ile evinde oynayacağı maçı Alman Futbol Federasyonu'ndan Harm Osmers'in yöneteceği açıklandı.

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