03 Temmuz 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Onur Atasayar hamlesi!

Fırtına o ismi gündemine aldı!
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Giriş Tarihi: 03.07.2021

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor gelecek sezon hamlelerine devam ediyor. Bordo-mavililer özellikle yerli transferinde harekete geçti. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda son olarak Bursaspor forması giyen Onur Atasayar listeye eklendi. (TS spor haberleri)

Trabzonspor bonservisi elinde bulunan Onur Atasayar'ın da transfer listesine dahil edildiği iddia edildi. Fotomaç'ın haberine göre 26 yaşındaki oyuncu geçen sezon Bursaspor'da 31 maça çıkıp, 3 gol+5 asistlik performans sergiledi. Sözleşmesi sona eren Onur ile ön temas kurulduğu belirtiliyor. 1.84 boyundaki sol bek, orta sahanın solunda da oynayabiliyor.

Onur Atasayar için flaş gelişme - enBursa Haber
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