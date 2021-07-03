03 Temmuz 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Onur Atasayar hamlesi!
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor gelecek sezon hamlelerine devam ediyor. Bordo-mavililer özellikle yerli transferinde harekete geçti. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda son olarak Bursaspor forması giyen Onur Atasayar listeye eklendi. (TS spor haberleri)
Trabzonspor bonservisi elinde bulunan Onur Atasayar'ın da transfer listesine dahil edildiği iddia edildi. Fotomaç'ın haberine göre 26 yaşındaki oyuncu geçen sezon Bursaspor'da 31 maça çıkıp, 3 gol+5 asistlik performans sergiledi. Sözleşmesi sona eren Onur ile ön temas kurulduğu belirtiliyor. 1.84 boyundaki sol bek, orta sahanın solunda da oynayabiliyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?