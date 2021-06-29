29 Haziran 2021, Salı
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Trabzonspor'un yeni sezon mesaisi sürüyor!
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Trabzonspor, çalışmalarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Bordo-mavililer kuvvet ve pas çalıştı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, günün ikinci antrenmanında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalıştı.
Antrenmanda futbolcular, dinamik ısınma ve mobilizasyonun ardından kuvvet ve pas çalışmaları gerçekleştirildi.
Antrenman, 5'e 2 çalışmaları ve geniş alan oyunları ile sona erdi.
Trabzonspor, yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
Süper Lig 2021 – 2022 sezonu hazırlıklarımız günün ikinci antrenmanıyla devam etti— Trabzonspor (@Trabzonspor) June 29, 2021
Detaylar👉 https://t.co/wK1HuyeFrY pic.twitter.com/3hf8JL8Q42
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