29 Haziran 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un yeni sezon mesaisi sürüyor!

Fırtına'nın yeni sezon mesaisi sürüyor!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.06.2021

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Trabzonspor, çalışmalarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Bordo-mavililer kuvvet ve pas çalıştı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, günün ikinci antrenmanında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular, dinamik ısınma ve mobilizasyonun ardından kuvvet ve pas çalışmaları gerçekleştirildi.

Antrenman, 5'e 2 çalışmaları ve geniş alan oyunları ile sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Hamsik imzayı attı! Forma isteyen çok arkadaşım var Hamsik imzayı attı! "Forma isteyen çok arkadaşım var"
Fırtına'nın gözdesi Sörloth'a Belçika'dan kanca! Fırtına'nın gözdesi Sörloth'a Belçika'dan kanca!
Trabzonspor olağan genel kurulu yarın yapılacak Trabzonspor olağan genel kurulu yarın yapılacak
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör