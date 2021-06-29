29 Haziran 2021, Salı

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Trabzonspor olağan genel kurulu yarın yapılacak

Trabzonspor olağan genel kurulu yarın yapılacak
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Giriş Tarihi: 29.06.2021

Trabzonspor'da mali olağan genel kurul toplantısı yarın yapılacak. Genel kurul KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Bordo-mavili kulübün 21 Haziran'da yapılması planlanan ancak gerekli çoğunluk sağlanamayan olağan genel kurulu, yarın çoğunluk aranmadan KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Olağan genel kurulda, divanın oluşturulmasının ardından derneğe bağlı şirketlere ait hazırlanan idari ve mali raporlar görüşülecek. Denetim kurulu raporunun okunmasının ardından yönetim kurulunun faaliyetleri ibraya sunulacak.

Eski başkanlardan Muharrem Usta ile kulüp arasında yapılan sulh ve ibra protokolü de genel kurul onayına sunulacak.

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