29 Haziran 2021, Salı

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Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un gözdesi Alexander Sörloth'a Belçika'dan talipler var!

Fırtına'nın gözdesi Sörloth'a Belçika'dan kanca!
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Giriş Tarihi: 29.06.2021

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla gol kralı olan Alexander Sörloth, Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'in yolunu tutmuştu. Norveçli oyuncu burada beklenen performansı gösteremedi ve yeniden transferin gözdesi konumuna geldi. Bordo mavili takımın da ilgisi olduğu bilinen golcü futbolcuya Belçika'dan dev kulüpler talip oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Trabzonspor 'un yeniden kadrosuna katmak istediği Leipzig'in golcüsü Alexander Sörloth'a bir başka eski durağından talipler çıktı. Voetbal Nieuws'e göre Belçika'nın önemli ekipleri Alexander Sörloth için devreye girebilirler.

Leipzig'de istenen performans düzeyine ulaşamadığı belirtilen Alexander Sörloth'un kiralanabileceği ifade edilirken bu doğrultuda Anderlecht, Genk ve Gent'in etkin olabilecekleri aktarıldı. Mbokani ile anlaşmayı başaramayan Antwerp'in de Norveçli golcüyü isteyebileceği ifade edilmekte.

Trabzonspor'da sergilediği başarılı performans sonrası Leipzig'e transfer olan Sörloth, 2018-19 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak Belçika'da Gent forması giymişti.

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