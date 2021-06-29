29 Haziran 2021, Salı

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Son dakika spor haberi: Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü!

Fırtına hazırlıklarını sürdürdü!
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Giriş Tarihi: 29.06.2021

Trabzonspor'da yeni sezonun hazırlıkları sürüyor. Bordo mavililer çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Takım, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iki grup halinde çalıştı. İşte idmandan notlar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Trabzonspor'da yeni sezonun hazırlıkları devam ediyor. Bordo mavililer çalışmalarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama;

"Süper Lig 2021 – 2022 sezonu hazırlıklarımız devam ediyor.

Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı yönetiminde 10.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncularımız iki grup halinde çalıştı.

Birinci grupta yer alan oyuncularımız Medical Park Yıldızlı Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçerken ikinci gruptaki oyuncularımıza ise denge testi, dikey sıçrama testi, esneklik testi groin bar testi ve sahada maksimum aerobik sürat testi uygulandı.

Takımımız bugün 18.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek."

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